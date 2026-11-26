Politica · Grande Sicilia-Mpa

Diego Giarratana, già consigliere comunale e vicesindaco di Priolo Gargallo, nonché vicepresidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, è stato nominato Commissario di MPA- Grande Sicilia a Priolo Gargallo. Giarratana, la cui nomina è stata firmata dal Commissario Provinciale On. Prof. Vincenzo Vinciullo, avrà il compito di organizzare il movimento, comporre e nominare il direttivo e monitorare le attività politiche locali, favorendo il dialogo con le diverse componenti della comunità priolese.

“Ringrazio l’On. Giuseppe Carta, l’on. prof. Vicenzo Vinciullo e tutta la struttura di Grande Sicilia–MPA per la fiducia che mi è stata accordata. Accolgo la responsabilità del ruolo di Commissario Cittadino con la volontà di dare continuità al mio impegno politico per Priolo”, sono le parole di Diego Giarratana.





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“Il mio primo impegno sarà quello di consolidare la presenza del movimento in città e aprire un confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio – continua il neo Commissario Giarratana -. Da questo dialogo vogliamo costruire una proposta politica che parta dai problemi dei priolesi e indichi con chiarezza le priorità per il futuro della nostra città”

Sulla nomina interviene l’on. Giuseppe Carta, che sottolinea il valore dell’esperienza amministrativa e politica maturata da Giarratana nel corso degli anni. “Diego Giarratana è un profondo conoscitore del territorio e delle dinamiche locali anche in virtù degli incarichi ricoperti che gli hanno consentito di maturare una grande esperienza nelle istituzioni – dice l’On Carta -. Ha sempre avuto un forte senso di appartenenza al progetto politico di Grande Sicilia-Mpa verso il quale ha dimostrato disponibilità e impegno”





“Siamo certi che Diego Giarratana interpreterà questo incarico con serietà ed efficienza, contribuendo alla costruzione di una squadra attenta alle esigenze della comunità – dice il Commissario Provinciale On. Prof. Vincenzo Vinciullo -. Il radicamento nel territorio si costruisce con la presenza ma soprattutto con la capacità di trasformare le istanze dei cittadini in atti concreti e Giarratana è la persona giusta per questo ruolo”

La nomina si inserisce nel percorso di organizzazione e radicamento territoriale di Grande Sicilia – MPA, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento nei comuni della provincia di Siracusa e strutturare una rete di partecipazione e confronto con le comunità locali.