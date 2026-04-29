Priolo, domani la disinfestazione negli edifici scolastici

Ultimati questa mattina i lavori di sfalcio dell’erba nel plesso Bondifè, a Priolo Gargallo.
Gli interventi, come da programma, proseguiranno in questi giorni anche negli altri plessi scolastici del paese, così come definito dall’Amministrazione con il dirigente scolastico.
Domani, 30 aprile, verrà effettuato anche un intervento di disinfestazione negli edifici scolastici, azione concordata tra il sindaco Pippo Gianni e i due assessori al ramo, Alessandro Biamonte e Federica Limeri.
Nel mese di maggio avranno inizio le operazioni di lavaggio di tutti i giochi presenti nei parchi pubblici e si procederà poi con la pulizia delle strade e dei marciapiedi.
“L’attenzione per le scuole – dichiara il sindaco Gianni – parte anche dalla cura degli spazi esterni, per tutelare la salute dei nostri ragazzi e offrire ambienti adeguati allo studio e al gioco”.
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