Igiene urbana Priolo, domani la disinfestazione negli edifici scolastici Nel mese di maggio avranno inizio le operazioni di lavaggio di tutti i giochi presenti nei parchi pubblici e si procederà poi con la pulizia delle strade e dei marciapiedi Link copiato!

Nel mese di maggio avranno inizio le operazioni di lavaggio di tutti i giochi presenti nei parchi pubblici e si procederà poi con la pulizia delle strade e dei marciapiedi

di Oriana Gionfriddo