Priolo, ecco l’area naturalistica Monte Climiti: domenica 24 maggio l’inaugurazione

Sarà inaugurata domenica 24 maggio l’Area Naturalistica Monte Climiti, un importante progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione territoriale realizzato nel territorio del Comune di Priolo Gargallo grazie ai fondi del PSR Sicilia 2014–2022 (Misure 4.4.c e 4.4.d), destinati agli investimenti non produttivi in agricoltura e alla pubblica fruizione dei siti Natura 2000.

L’iniziativa rappresenta una significativa azione privata sostenuta con fondi pubblici, finalizzata a rendere sempre più attrattivo il territorio priolese attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico locale, in continuità con il percorso già avviato dalla Riserva Naturale Saline di Priolo.

Il progetto ha previsto interventi di rimboschimento con specie autoctone, la realizzazione di sentieri naturalistici, capanni per l’osservazione della fauna, aree attrezzate per il picnic e spazi dedicati alla fruizione sostenibile del sito, con l’obiettivo di trasformare Monte Climiti in un nuovo punto di riferimento per il turismo naturalistico e ambientale della provincia di Siracusa.

La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 9.00 con il raduno dei partecipanti nell’area parcheggio e l’accompagnamento verso l’Info Point, con possibilità di usufruire del servizio navetta.

Alle ore 10.00 è prevista la conferenza di presentazione del progetto, alla quale prenderanno parte: Dott. Fabio Cilea, Direttore della R.N.O. Saline di Priolo; Prof. Salvo Adorno, Presidente della Società Italiana di Storia Ambientale; Dott. Giuseppe Taglia, Dirigente presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa; Ing. Emanuele Fazio, Responsabile Enel – Unità Esercizio Anapo. Moderatore dell’incontro sarà il Dott. Agr. Salvatore Mangiafico.

A partire dalle ore 11.00 saranno organizzate escursioni guidate lungo i sentieri dell’area naturalistica, con due differenti livelli di difficoltà: un percorso base, adatto a tutti, e un itinerario medio-alto dedicato agli escursionisti più esperti.

La manifestazione proseguirà alle ore 13.00 con un rinfresco a base di prodotti tipici locali — formaggi, miele, olive, olio e vino — accompagnato dall’esibizione dell’“Orchestra Barocca Siciliana”, che eseguirà musiche del compositore settecentesco Domenico Gallo.

L’evento vuole essere non soltanto un momento inaugurale, ma anche un’occasione concreta per mostrare come la tutela ambientale e la valorizzazione del paesaggio possano contribuire a costruire una nuova immagine del territorio di Priolo Gargallo, sempre più legata alla sostenibilità, alla cultura e alla fruizione consapevole della natura.