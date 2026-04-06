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Priolo, evadono dai domiciliari: denunciati

Si tratta di due pregiudicati

Si tratta di due pregiudicati

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I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, nel corso dei predisposti controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due pregiudicati di 51 e 30 anni per evasione.

Entrambi gli uomini, sottoposti alla detenzione domiciliare, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, non sono stati trovati presso le rispettive abitazioni.


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