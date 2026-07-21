Priolo, ex detenuti al lavoro per la manutenzione del Giardino del Mare

Attualità · Reinserimento

Prenderà il via oggi, 21 luglio, il progetto “Giardino del Mare”, l’iniziativa promossa dal Comune di Priolo Gargallo che punta a coniugare inclusione sociale e cura del territorio. A essere coinvolti saranno alcuni ex detenuti residenti in città, che verranno impiegati nelle attività di manutenzione e pulizia dell’area di Marina di Priolo.

Il progetto prevede lo svolgimento di numerosi servizi indispensabili per garantire il decoro dell’arenile durante tutto l’anno. Gli operatori si occuperanno dello spazzamento manuale e della pulizia delle aree pubbliche, della raccolta e del conferimento dei rifiuti, della manutenzione ordinaria del verde, dello svuotamento dei cestini, della pulizia e sanificazione dei servizi igienici e degli interventi periodici e straordinari necessari per assicurare la piena fruibilità del “Giardino del Mare”.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo, come spiegano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche sociali Gipi Marullo: da un lato offrire un’opportunità concreta di reinserimento lavorativo a persone che, dopo aver scontato la propria pena, incontrano spesso difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro, restituendo loro dignità e favorendo un percorso di inclusione; dall’altro garantire la manutenzione costante dell’arenile cittadino, dove, per ragioni tecniche e ambientali, non è possibile utilizzare mezzi meccanici.

Per l’affidamento del servizio, il Comune aveva pubblicato lo scorso maggio una manifestazione di interesse rivolta alle cooperative sociali di tipo B e ai consorzi di cooperative sociali. La gestione è stata affidata alla cooperativa Passwork.

Il servizio, attualmente previsto fino al 31 dicembre 2026, sarà intensificato durante la stagione estiva con un aumento delle ore lavorative, così da rispondere alle maggiori esigenze di manutenzione. Nel resto dell’anno resterà comunque attivo un presidio di personale, con l’obiettivo di mantenere il litorale in condizioni di costante pulizia e arrivare preparati all’avvio della prossima stagione balneare.