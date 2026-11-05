Priolo, ex statale 114 sotto la lente in Prefettura. Gianni: “la sicurezza è priorità”

Attualità · tavolo tecnico

Tavolo tecnico in Prefettura a Siracusa, questa mattina, per affrontare le criticità della Sp ex Ss 114.

Durante l’incontro il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ha ribadito con fermezza la necessità di intervenire in modo concreto e rapido per garantire la sicurezza dei cittadini e di tutti gli automobilisti.

Al tavolo è stata sottolineata ancora una volta l’importanza strategica di questa strada, percorsa ogni giorno da un traffico intenso e strettamente legata alla zona industriale, uno snodo fondamentale per l’economia e la mobilità di tutto il comprensorio.

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Il sindaco ha anche richiamato l’attenzione sui recenti incidenti avvenuti negli stabilimenti industriali vicini alla strada. Secondo Gianni, questi episodi hanno dimostrato ancora di più quanto serva una viabilità sicura ed efficiente, adatta sia agli spostamenti di tutti i giorni sia alla gestione di eventuali emergenze.

Dopo il confronto tra tutti gli enti coinvolti è stato fissato un sopralluogo per martedì 10 novembre. Gli enti competenti verificheranno sul posto le eventuali criticità lungo la strada e individueranno le soluzioni da mettere in pratica nel più breve tempo possibile.





“La sicurezza dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta”, ha dichiarato il sindaco. “La Sp ex Ss 114 è un’infrastruttura strategica non solo per la viabilità ordinaria e per il collegamento con l’area industriale, ma soprattutto per la sicurezza dei cittadini in caso di incidenti. Per questo è indispensabile accelerare il percorso verso interventi concreti e non più rinviabili, capaci di assicurare adeguati standard di sicurezza e funzionalità”.

L’amministrazione comunale continuerà a seguire da vicino l’evolversi della situazione, mantenendo alta l’attenzione su una questione fondamentale per il territorio.