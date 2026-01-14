Priolo Fc, il giovane talento Alessio Abela nella rappresentativa nazionale Under 17

Una bellissima notizia per il calcio siracusano e per il settore giovanile del Priolo Football Club, oramai tra le eccellenze del territorio. Il giovane classe 2009, Alessio Abela, giovane che disputa il campionato U17 Regionale Èlite è stato convocato nella Rappresentativa Nazionale U17.
Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il tesserato rossoverde figura nella lista diramata dal Tecnico Sig. Roberto Chiti. Martedì 20 Gennaio 2026, Abela dovrà recarsi a Catanzaro (CZ), presso il Centro Tecnico Federale, sito in Via Contessa Clemenza 1, 88100 Catanzaro (CZ) per il Raduno Territoriale dell’Area Sud.
Una chiamata che certifica l’ottimo lavoro del club che viene premiato per tutto il lavoro di valorizzazione dei giovani e per l’attenta programmazione svolta nelle ultime stagioni.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni