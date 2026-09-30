Priolo, festa dell’Angelo Custode: parcheggi e navette per raggiungere gli spettacoli

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In vista degli eventi organizzati a Priolo Gargallo per la Festa dell’Angelo Custode, l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di navette e tre aree di parcheggio per facilitare gli spostamenti dei visitatori verso largo dell’Autonomia Comunale, dove si terranno gli spettacoli.

Il servizio sarà attivo l’1 e il 2 ottobre con due navette, dalle 20 alle 2. Sono previsti diversi percorsi per collegare le principali aree della città con la zona degli eventi.

La linea A partirà dalla chiesa di San Giuseppe Operaio e attraverserà via Pirandello, via Prati, via Salso, via della Pentapoli e piazza Di Mauro, per poi rientrare verso la chiesa di San Giuseppe Operaio.

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La linea B sarà attiva dalle 20 alle 00.30, con partenza dalla scuola Alessandro Manzoni e passaggi lungo viale Annunziata, via M.F. Gargallo, via Padre Amato, via Immacolata, via Caduti del Lavoro, via Bondifè e via Quasimodo, prima del rientro alla scuola Manzoni.

Dalle 00.30 alle 2 entrerà invece in funzione la linea C, con partenza da viale Annunziata, all’angolo con via D’Annunzio, e un percorso che interesserà via De Gasperi, la circonvallazione Ovest, via San Leonardo, la chiesa di San Giuseppe Operaio, via Salso, via Pirandello e via Prati.

Sono inoltre disponibili tre aree di parcheggio: l’area mercatale di via Mostringiano, lo spazio adiacente alla chiesa di San Giuseppe Operaio e l’area retrostante il cimitero comunale, in via Montana.

L’organizzazione è stata predisposta per agevolare l’accesso agli spettacoli e ridurre il traffico nelle aree interessate dalle manifestazioni.