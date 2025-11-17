Priolo, fuori casa senza giustificazione: denunciato pregiudicato ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno denunciato un pregiudicato 27enne per evasione dagli arresti domiciliari.
L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, dal mese di luglio 2024 sottoposto agli arresti domiciliari, venerdì pomeriggio, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, è stato sorpreso, senza giustificato motivo, fuori dalla sua abitazione.
