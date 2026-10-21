Priolo Gargallo, al Teatro Comunale tango con Naturalis Labor e milonga aperta

Cultura · BALLETTO

Festival Internazionale del Balletto, domenica 25 ottobre, a Priolo Gargallo. Il Teatro Comunale si accende con un doppio appuntamento, la passione, l’ironia e la magia del tango argentino.

Alle ore 18:30, spettacolo: “Le Tango des Malfaiteurs”, la compagnia Naturalis Labor presenta un mosaico di piccole storie, amori giocati e finiti in un assolo di bandoneon. In un luogo abbandonato si consuma il rito del tango: ci si corteggia, ci si rincorre, in un’atmosfera intensa e ricca di ironia. Uno spettacolo di tango e danza che il coreografo Luciano Padovani ha realizzato insieme a cinque straordinari danzatori/tangueros “innamorati”.

A seguire, dalle ore 20:00, “Encuentro Tango”. Il palcoscenico del Teatro Comunale cambia veste e si trasforma in

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un’autentica milonga di Buenos Aires! La pista sarà aperta a tutti gli appassionati che vorranno scivolare sulle note della migliore selezione musicale tradizionale.

La serata ospiterà la partecipazione d’eccezione dei maestri argentini Walter Suquia e Loredana De Brasi, pronti a guidare gli spettatori in un viaggio nel cuore del tango.