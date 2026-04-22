Priolo Gargallo, al via la campagna antincendio 2026: ordinanza del sindaco per la pulizia dei terreni

A Priolo Gargallo prende il via la campagna antincendio 2026 con una nuova ordinanza firmata dal sindaco Pippo Gianni, finalizzata alla prevenzione degli incendi sul territorio comunale.

Il provvedimento stabilisce che entro il 14 maggio 2026 proprietari, conduttori di terreni e gestori di aree industriali, commerciali e turistiche dovranno procedere alla pulizia completa dei fondi, con la rimozione di sterpaglie e materiali infiammabili, oltre alla realizzazione di fasce parafuoco e alla manutenzione costante delle aree.

Dal 15 maggio al 31 ottobre 2026, periodo di massima allerta incendi, l’ordinanza prevede una serie di divieti rigorosi, tra cui l’assoluto divieto di accendere fuochi, bruciare residui vegetali e adottare comportamenti che possano provocare incendi, come l’uso improprio di fiamme libere o il lancio di fuochi d’artificio non autorizzati.

La Polizia Municipale sarà incaricata di effettuare controlli sul rispetto delle disposizioni, con la previsione di sanzioni severe per i trasgressori.

“Difendere il territorio dagli incendi è una responsabilità collettiva”, hanno dichiarato il sindaco Gianni e l’assessore alla Protezione Civile, sottolineando l’importanza della collaborazione dei cittadini nella prevenzione e nella tutela dell’ambiente.

In caso di emergenza, restano attivi i numeri di soccorso: 112 per le emergenze, 1515 per il Corpo Forestale e i contatti della Protezione Civile e della Polizia Municipale di Priolo.