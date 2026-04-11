Priolo Gargallo, al via la nuova rassegna comunale

Al via la nuova rassegna teatrale del Comune di Priolo Gargallo. “Siamo lieti – affermano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – di presentare questo appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e dello spettacolo: una rassegna teatrale composta da 5 rappresentazioni che animeranno il nostro territorio. Un calendario ricco di emozioni, storie coinvolgenti e momenti di condivisione per chi desidera vivere la magia del teatro da vicino“.

Il primo appuntamento con la rassegna “Benvenuti a Teatro”, è previsto per sabato 18 aprile con “I Promessi Sposi” della compagnia Trinaura, per la regia di Tatiana Alescio.

Si proseguirà domenica 20 Aprile con l’associazione Catarsi in “Donne da buttare” di e con Rosalia Porcaro. Domenica 3 Maggio la compagnia Lo Scrigno di Aretusa porterà in scena “Noi del Conte Rosso”, regia di Deila Caruso.

Sabato 9 Maggio, Gli Amici del Teatro in “Bedda di fora… Fracita di dintra”, regia di Pippo Scaduto.

Domenica 17 Maggio, ultimo appuntamento della rassegna teatrale. L’associazione Catarsi rappresenterà “Ma chi mi credo di essere?”, di e con Gabriella Germani.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 19, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.