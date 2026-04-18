Priolo Gargallo, ampliato il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani

Ampliato a Priolo il servizio di assistenza domiciliare per anziani.

A seguito della revisione del servizio che l’amministrazione comunale ha portato avanti è stato già raggiunto il risultato di abbassare le quote di compartecipazione fino a oltre 30 euro nelle fasce più alte di reddito. Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Gipi Marullo annunciano adesso che sarà possibile estendere il servizio ADA, Assistenza Domiciliare Anziani, ad altri 12 utenti, portando quindi il numero totale degli assistiti da 88 a 100.

Sarà effettuato uno scorrimento della graduatoria formata a dicembre 2025 a seguito della presentazione di tutte le domande; i primi 12 in lista potranno dunque beneficiare del servizio a partire dal mese di maggio 2026.

“Si tratta di un’importante obiettivo raggiunto dalla nostra amministrazione – sottolineano il sindaco Gianni e l’assessore Marullo – che porterà ad un potenziamento del servizio e avrà risvolti lavorativi positivi sugli operatori e sulle cooperative che saranno scelte per svolgerlo. Continueremo a lavorare con impegno per una comunità sempre più solidale, vicina e attenta ai bisogni di tutti e in particolare delle categorie più fragili”.