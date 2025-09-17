Priolo Gargallo, apre oggi la mostra di quadri di Rita Maimonte

La biblioteca comunale di Priolo promuove la cultura e la creatività e si conferma un luogo dinamico e inclusivo, non solo dedicato alla lettura e allo studio, ma anche galleria d’arte aperta alla comunità. Nella biblioteca comunale i cittadini potranno visitare l’esposizione di quadri di Rita Maimonte, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Medea APS.

Artista poliedrica, interessata alla pittura in primis, ma anche alla fotografia, ai murales e al body painting. Nella pittura di Rita Maimonte si ha modo di intuire l’inclinazione verso l’aspetto compositivo del dipinto, ossia la ricerca di un rapporto ottimale tra la figura e lo spazio. Ha partecipato a numerose rassegne artistiche e culturali, nazionali ed internazionali, riscuotendo premi e segnalazioni varie.

È stata socia fondatrice dell’associazione culturale 4 Fase e del Rifugio d’Arte. Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Cultura Rita Limer Invitano tutti i cittadini a visitare l’esposizione.