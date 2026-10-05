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Priolo Gargallo, Arangio propone TMA in piscina per bambini e ragazzi con autismo

di Giulio Perotti ·
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L'ex Consigliere Patrizia Arangio

Una proposta concreta per utilizzare la piscina comunale anche come spazio di inclusione. È quella che Patrizia Arangio, ex consigliera comunale, presenterà nei prossimi giorni al Comune di Priolo Gargallo, chiedendo l’avvio di un’istruttoria

per valutare la possibilità di attivare percorsi acquatici dedicati a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

In particolare, la proposta riguarda la possibilità di realizzare percorsi di Terapia Multisistemica in Acqua (TMA),

La TMA non è un semplice corso di nuoto – spiega Arangio – ma un percorso strutturato che utilizza l’ambiente acquatico per lavorare, in maniera personalizzata, su aspetti motori, relazionali, comunicativi, emotivi e di autonomia. È un’opportunità che ritengo importante verificare, soprattutto oggi che Priolo dispone nuovamente di una piscina comunale”.

La proposta prende le mosse anche dalle finalità indicate nel capitolato della piscina, che comprendono attività motorie rivolte ai giovani e alle persone con disabilità e prevedono la possibilità di concordare tariffe agevolate.

“Parlare di inclusione significa creare opportunità concrete. Se la TMA non fosse immediatamente attivabile, si potrà comunque valutare un percorso acquatico inclusivo specificamente dedicato ai bambini e ai ragazzi con autismo. La piscina comunale è un patrimonio della città: credo debba essere davvero uno spazio per tutti”.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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