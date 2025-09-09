Priolo Gargallo, bando di concorso per 5 autorizzazioni per Ncc

Pubblicato sul sito del Comune di Priolo Gargallo il bando di Concorso per titoli, per l’assegnazione di 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto tramite autovettura. A darne comunicazione il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Commercio Maria Grazia Pulvirenti.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere presentata entro le 10 del 23 settembre 2025 esclusivamente per via telematica, accedendo attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID – CIE – CNS), alla piattaforma digitale denominata “InPa” – Portale del Reclutamento della Funzione Pubblica, raggiungibile al seguente link: https://www.inpa.gov.it/.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o dell’Unione Europea o di altro Stato extra U.E. che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per i servizi di N.C.C. che siano in possesso di patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CPA), previsti dal vigente codice della strada, nonché in possesso dei requisiti richiesti nel Bando.