Il giorno dopo la bocciatura del Dup (Documento unico di programmazione), atto propedeutico al bilancio, a Priolo Gargallo il clima politico resta teso e il Consiglio comunale va verso lo scioglimento. A commentare quanto accaduto è stato il sindaco Pippo Gianni, intervenuto ai microfoni di SiracusaNews. Il primo cittadino ha parlato di una situazione ormai compromessa sul piano politico, ribadendo più volte il proprio dispiacere per un epilogo che definisce lontano dalla sua idea di amministrazione.

“Sono fortemente dispiaciuto perché io sono per la politica, per la mediazione, per il ragionamento”, ha detto Gianni, spiegando come la bocciatura del Dup abbia di fatto bloccato il percorso verso l’approvazione del bilancio e segnato la fine dell’attuale esperienza consiliare. Nel corso dell’intervista, il sindaco ha ammesso che una maggioranza consiliare non esisteva più da tempo, con continui spostamenti di posizione tra i gruppi. Un quadro che, secondo il primo cittadino, avrebbe reso sempre più difficile il confronto istituzionale.

Alla domanda sul voto contrario espresso anche da figure a lui vicine, compreso il vice, Gianni ha risposto senza nascondere l’amarezza, inserendo però quella scelta in un contesto più ampio di tensioni politiche e personali maturate nell’ultimo anno. Il sindaco ha parlato di “un anno e più di insulti” e di un’opposizione che, a suo dire, avrebbe bocciato sistematicamente gli atti portati in aula “senza porre il tema, senza dire perché, senza fare proposte alternative”.

Gianni ha rivendicato il lavoro svolto negli anni per Priolo, ricordando il proprio contributo alle principali opere pubbliche realizzate in città. Un passaggio molto netto, con cui ha voluto sottolineare la propria visione amministrativa e la volontà, dice, di continuare a lavorare “insieme” per il paese. Nel suo intervento ha anche richiamato il momento delicato vissuto dal territorio, con riferimento alla zona industriale, che secondo il sindaco avrebbe bisogno di convergenze politiche e istituzionali, non di scontri interni.

Infine il primo cittadino è tornato sul nodo politico che avrebbe portato alla rottura: “Hanno bloccato sempre tutto quello che avevamo proposto: bilancio, risorse, interventi sulle scuole, interventi strutturali”, ha detto, definendo il comportamento del fronte contrario come un danno per i cittadini.

L’esito della votazione sul Dup apre ora la strada al percorso che dovrebbe condurre allo scioglimento del Consiglio comunale, con tutte le conseguenze amministrative del caso. Un passaggio delicato per il Comune di Priolo Gargallo, che si trova ad affrontare una nuova fase di incertezza istituzionale. Gianni, pur ribadendo di non essere “fiero” di questo esito, ha lasciato intendere che la situazione fosse diventata non più gestibile sul piano politico.