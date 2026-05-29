Priolo Gargallo, contributi alle famiglie per permettere ai figli di fare attività sportiva

L’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo ha avviato le procedure per l’erogazione del contributo “Sosteniamo l’Attività Sportiva” anche per l’anno sportivo 2026/2027. “Una misura concreta – afferma il Sindaco Pippo Gianni – pensata per sostenere le famiglie che vivono situazioni di disagio economico, consentendo ai propri figli di frequentare corsi e attività sportive, fondamentali per la crescita, la socializzazione e il benessere dei più giovani“.

Contributo economico mensile fino a 30 euro, per un massimo di 8 mensilità. L’avviso pubblico è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo. Destinatarie sono le famiglie residenti a Priolo Gargallo da almeno un anno, con minori di età compresa tra i 4 e i 18 anni, con ISEE del nucleo familiare non superiore al minimo vitale.

La modulistica potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune oppure ritirata presso l’Ufficio Servizi Socio Assistenziali.Le istanze potranno essere presentate fino al 31 luglio 2026. L’iniziativa “Sport per Tutti”, ideata dall’attuale vicesindaco Alessandro Biamonte, si è consolidata negli anni grazie alla condivisione di obiettivi programmatici con il Sindaco Pippo Gianni ed è stata portata avanti attraverso il lavoro dell’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo e degli uffici comunali.

Il sindaco Pippo Gianni: “Crediamo fortemente nel valore sociale ed educativo dello sport. Con questa iniziativa continuiamo a garantire un sostegno concreto alle famiglie, offrendo ai ragazzi la possibilità di praticare attività sportive e crescere in ambienti sani e formativi”.

L’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo: “Lo sport rappresenta uno strumento importante di inclusione, aggregazione e crescita personale. Anche quest’anno abbiamo voluto confermare questo intervento per essere vicini alle famiglie e promuovere il diritto dei giovani a praticare attività sportive”.

Informazioni ai numeri: 0931/779359 – 0931/779218 – 0931/779278.