Priolo Gargallo, controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Priolo Gargallo e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro e nelle zone periferiche della città identificando 164 persone e controllando 89 veicoli.

Il dispositivo operativo ha previsto l’adozione di numerosi posti di controllo in punti sensibili del territorio di Priolo Gargallo con il precipuo scopo di innalzare la percezione di sicurezza negli abitanti della zona. Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza della circolazione stradale e le pattuglie della Polizia hanno elevato 7 sanzioni amministrative per altrettante violazioni al codice della strada.