Priolo Gargallo, da domani a domenica torna il festival internazionale del balletto

Cultura · Tre appuntamenti

Un altro weekend di grande danza al Teatro Comunale di Priolo Gargallo. Tre imperdibili serate questo fine settimana nell’ambito del Festival Internazionale del Balletto.

Si inizia domani, venerdì 13 novembre alle 20.30 con “Cartoline di Talento” – D&A Collective by GDO. Un emozionante viaggio attraverso la danza contemporanea: una serie di quadri coreografici, vere e proprie “cartoline” artistiche, che danno spazio all’espressività, alla creatività e al talento delle nuove generazioni di danzatori.

Sabato 14 novembre, sempre alle 20.30 sarà il turno di “Donna: il coraggio delle emozioni” – D&A Collective by GDO. Uno spettacolo intenso e attualissimo che utilizza il linguaggio del corpo per sensibilizzare il pubblico, e in particolare i più giovani, su temi profondi come il disagio, la violenza di genere e l’importanza di riconoscere e vivere le proprie emozioni.

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Infine domenica 15 novembre alle 18.30 toccherà a “Romanza – Twain physical dance theatre”, con la coreografia e regia Loredana Parrella. Uno spettacolo per quattro interpreti che si alternano in un gioco di simbiosi, in un minimalismo fatto di ripetizioni, diventando un’esplosione ipnotica ed emotiva. Attraverso immagini talvolta drammatiche, talvolta ironiche, talvolta surreali, lo spettacolo affronta delicatissimi temi etici e sociali relativi alla relazione con l’altro e alla conseguente perdita della relazione con se stessi.

La scrittura si auto-crea attraverso corpi che si attraggono e respingono, che vanno in accordo così come in contrasto, incarnando le leggi stesse delle relazioni umane, e che seguono il loro desiderio di riconnettersi a sé, perché ogni corpo allontanato da se stesso alla fine si esaurisce.