Priolo Gargallo, denuncia un giovane pusher trovato in possesso di un coltello

Cronaca · Polizia di Stato

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Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo hanno denunciato un giovane di 19 anni, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di coltello.

In specie, a seguito di un controllo su strada, il diciannovenne veniva trovato in possesso di un coltello a molla della lunghezza complessiva di 16 centimetri e di quattro dosi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata acasa del denunciato, consentiva di rinvenire e sequestrare, altresì, un panetto di hashish di 60 grammi, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 135 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.