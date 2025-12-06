Priolo Gargallo, denunciato un giovane per detenzione e spaccio di stupefacenti

Continua incessante l’azione di contrasto della Polizia di Stato allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti anche in provincia.
Ieri, Agenti in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo hanno denunciato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un diciottenne che, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 165 euro in banconote di vario taglio, 1 bustina in plastica richiudibile contenente 1,5 grammi di hashish ed ulteriori ed altro materiale per il confezionamento, occultati in un cassetto sotto degli indumenti. Il controllo veniva esteso al terrazzo dello stabile ove venivano trovati ulteriori 80 grammi di hashish.
