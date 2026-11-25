Cultura · PRIOLO GARGALLO

Il XXXV Festival Internazionale del Balletto è pronto a ripartire con gli ultimi due appuntamenti in programma.

Il sipario torna ad aprirsi domani, giovedi’ 26 novembre, al Teatro Comunale di Priolo Gargallo, con la compagnia Sibiu International Ballet e il suo “Romeo e Giulietta Rock Story”, uno spettacolo che rivisita in chiave contemporanea il grande classico di Shakespeare.

Una storia senza tempo che incontra l’energia del rock il quale si fa espressione di ribellione e autenticità.

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Giulietta incarna il desiderio di vivere e amare senza compromessi in un racconto che invita a seguire le proprie emozioni, a trovare il coraggio di andare controcorrente e a difendere ciò che conta davvero.

Venerdi’ 27 novembre, la compagnia Sibiu International Ballet tornerà sul palco per presentare Ballet Gala, una serata conclusiva dedicata ad alcune delle più celebri coreografie del repertorio classico.

“A chiudere questa straordinaria edizione del Festival del Balletto – fanno sapere il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – saranno capolavori come Il Corsaro, La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci: un susseguirsi di eleganza, tecnica e armonia per celebrare la danza in tutta la sua bellezza“.

I due spettacoli avranno inizio alle ore 20:30

Per info e Prenotazioni: +393342297020

Email: arteviva.a@libero.it