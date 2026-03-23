Priolo Gargallo, Giarratana: “il sindaco, per timore di confronto politico, preferisce lo scioglimento del Consiglio comunale”

“Lo scioglimento del Consiglio Comunale di Priolo rappresenta una sconfitta per l’intera comunità, non la parte politica, ma per i cittadini, perché è l’emblema che il confronto democratico sia stato sostituito attraverso una forzatura, che l’interesse collettivo sia stato sacrificato per una parziale e precisa scelta politica. A Priolo Gargallo si è celebrata questa anomala conclusione dell’organo eletto in modo anomalo: la maggioranza, che sosteneva il sindaco, ha volutamente bocciato il proprio il Documento Unico di Programmazione (Dup) scegliendo la paralisi istituzionale. Si è trattata di una soluzione grave: aver scelto deliberatamente la crisi e interrompere la dialettica democratica in Consiglio comunale. Non sarà certo l’atto finale! Sono già in corso valutazioni e iniziative, ma il dato politico resta chiaro: si è preferito azzerare il confronto invece di affrontarlo. Il sindaco Gianni ha rinnegato il sostegno fondamentale e determinante, ricevuto da gran parte del gruppo Grande Sicilia Priolo. Il primo cittadino ha dimenticato che la sua elezione è avvenuta per scarto ridotto di circa 30 voti, circostanza che richiedeva equilibrio, dialogo e rispetto. È accaduto l’esatto opposto: alterazione immediata degli equilibri politici, assenza di maggioranza stabile e la conclusione più estrema della cessazione del consiglio comunale”. A parlare è l’ex consigliere comunale e assessore Diego Giarratana.

“Priolo ha conquistato la propria Autonomia comunale, dopo anni di lotta e impegno civile. Il Consiglio comunale è il cuore di quella combattuta Autonomia. Arrivare allo scioglimento per ragioni politiche e probabilmente avversione personale, è un atto grave, che ha l’effetto di indebolire la fiducia nelle istituzioni ed allontanare i cittadini dalla politica – sottolinea -. Chi fa il sindaco, vantando prolungata esperienza, è consapevole del valore del confronto. La forza di una guida politica non sta nell’eliminare le differenze, la pluralità delle posizioni, ma nel governarle e quando si sceglie la strada opposta, si compie un passo indietro, che pesa sull’intera comunità. Questa vicenda lascerà un segno profondo, che colpisce la vita democratica del paese e rappresenta una parentesi unica nella storia comunale della quale il triste primato spetta ad un sindaco alla fine della sua carriera politica, che ha fallito la sua ambizione di lasciare un buon ricordo di sé”.