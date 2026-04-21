Priolo Gargallo, hashish e un coltello nel sottosella del motociclo: denunciato

Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Priolo Gargallo hanno denunciato un giovane, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. I Poliziotti, nel corso di un controllo su strada, hanno sorpreso il giovane in possesso di un coltello da cucina a filo unico con punta acuminata e lama lunga oltre 9 centimetri. Il giovane nascondeva il coltello nel vano sottosella del motociclo che conduceva.

Allo stesso veniva anche contestato il possesso per uso personale di una modica quantità di hashish, nonché alcune violazioni al codice della strada per aver condotto il mezzo senza la prevista patente di guida e procedendo sollevando pericolosamente la ruota anteriore.

Il mezzo veniva sequestrato.