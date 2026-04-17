Priolo Gargallo, “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni aprirà la nuova stagione teatrale

“I promessi sposi” di Alessandro Manzoni aprirà la nuova stagione teatrale a Priolo Gargallo. Il sipario del teatro comunale di Priolo si alzerà domani, sabato 18 aprile, alle 19.

“Una rassegna imperdibile – affermano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte – per tutti gli amanti della cultura, composta da straordinarie rappresentazioni che animeranno il nostro territorio. Un calendario ricco di emozioni, storie coinvolgenti e momenti di condivisione per chi desidera vivere la magia del teatro da vicino. Cinque serate, cinque occasioni uniche per ritrovarsi, emozionarsi e sostenere l’arte”.

Il primo appuntamento di domani vedrà in scena la compagnia Trinaura con un classico della letteratura italiana, il primo vero romanzo storico la cui ambientazione contiene un grande valore documentaristico. Un’opera che resiste al tempo rivendicando la sua attualità attraverso la straordinaria capacità di ispirare la riflessione e la discussione su temi universali quali l’ingiustizia sociale, il ruolo della fede, la lotta per i diritti e la libertà, il dolore, i valori etici e morali. Un viaggio dinamico ed avvincente nonché altamente formativo.

Drammaturgia e regia di Tatiana Alescio, voce narrante Enzo Brasolin.