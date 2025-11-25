Priolo Gargallo, il generale Tommaso Gargallo di Castel Lentini ospita la delegazione polacca

Giornata all’insegna dell’amicizia istituzionale e dello scambio culturale quella vissuta ieri, quando il generale Tommaso Gargallo di Castel Lentini ha ospitato la delegazione polacca giunta in Sicilia per partecipare ai festeggiamenti del 40° anniversario dello stemma del Comune di Priolo Gargallo.

Tra gli ospiti, anche il sindaco della città di Oława, Tomasz Frischmann, accompagnato dalla propria delegazione. A esprimere gratitudine per l’accoglienza è stato il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ha voluto ringraziare personalmente il generale Gargallo di Castel Lentini per la disponibilità e l’ospitalità offerte.

«Sono stati momenti di convivialità e piacevole atmosfera – ha dichiarato Gianni – un incontro tra due culture legate non solo simbolicamente, ma unite da valori comuni negli ambiti istituzionali, democratici e religiosi».

All’incontro hanno partecipato anche i consulenti del sindaco, Carmelo Susinni e Francesco Garufi, testimonianza dell’importanza delle relazioni internazionali per l’amministrazione comunale.

L’invito rivolto dal generale Gargallo è arrivato a pochi giorni di distanza dal grande evento celebrativo organizzato al Teatro Comunale di Priolo, dove l’ente locale ha ricordato quattro decenni del proprio stemma civico, simbolo d’identità e appartenenza per la comunità.