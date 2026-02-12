Priolo Gargallo, il Lions Club accende i riflettori sull’abbandono scolastico

Un tema delicato e sempre più attuale sarà al centro della conferenza organizzata dal Lions Club Priolo Gargallo, presieduto dall’Avv. Mariangela Musumeci, in programma venerdì 13 febbraio. L’incontro, dal titolo “Abbandono Scolastico. Futuro: non più speranza, ma minaccia”, si rivolge a famiglie, docenti ed educatori con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa su un fenomeno che incide profondamente sul tessuto sociale.
L’iniziativa rientra nell’area Lions Club Scuola, nell’ambito del service “Dispersione Scolastica”, e rappresenta un momento di confronto concreto su cause, conseguenze e possibili strategie di prevenzione dell’abbandono scolastico.
Ad aprire il dibattito sarà la dott.ssa Carmela Pisano, Delegato Lions Club per la “Dispersione Scolastica”, affiancata dalla dott.ssa Maria Grazia Di Pietro, componente del comitato. La conferenza si arricchirà inoltre della presenza di un relatore d’eccezione: il prof. Roberto Cafiso, componente del Tavolo Tecnico Salute Mentale presso il Ministero della Salute e docente di Psicopatologia delle Dipendenze presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia APC di Roma.
L’evento si terrà presso il II Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Dolci”, il cui Dirigente Scolastico, prof. Enzo Lonero, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, confermando l’attenzione dell’istituto verso una problematica che coinvolge direttamente studenti, famiglie e comunità educante.
L’obiettivo dell’incontro è chiaro: trasformare la preoccupazione in azione, offrendo strumenti di consapevolezza e intervento per contrastare un fenomeno che rischia di compromettere il futuro delle nuove generazioni. Un appuntamento che si propone non solo come momento informativo, ma come occasione di responsabilità condivisa per l’intera comunità.
