Priolo Gargallo inaugura un nuovo impianto sportivo: la palestra di via Di Mauro dedicata al giudice Rosario Livatino

Un nuovo spazio dedicato allo sport e alla comunità sta per essere consegnato alla città. Venerdì 5 dicembre, alle ore 10:00, sarà inaugurata la palestra dell’istituto “Orazio Di Mauro”, un’opera realizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pippo Gianni.

La cerimonia si terrà direttamente nella struttura, alla presenza delle autorità civili e militari, e segnerà l’apertura ufficiale di un impianto pensato per servire non solo la scuola, ma anche le società sportive e l’intera cittadinanza. Un tassello importante nel percorso di potenziamento delle infrastrutture al servizio dei giovani e delle attività sportive del territorio.

Il nuovo impianto è stato intitolato al “Giudice ragazzino” Rosario Livatino, simbolo di legalità e coraggio, ucciso dalla mafia nel 1990 e proclamato Beato dalla Chiesa cattolica. Una scelta dal forte valore educativo, soprattutto per le nuove generazioni che vivranno quotidianamente questo spazio.

«Un’altra struttura realizzata dalla nostra Amministrazione – ha commentato il Sindaco Pippo Gianni – a servizio della collettività e in particolare di bimbi e ragazzi».

Un progetto che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, rappresenta non solo un’opera pubblica, ma un investimento nella crescita sana e sociale della comunità.