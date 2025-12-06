Ultime news

Priolo Gargallo, inaugurata la nuova palestra del plesso “Orazio Di Mauro”

Il nuovo impianto sportivo, moderno e funzionale, è stato intitolato al "Giudice ragazzino" Rosario Livatino, ucciso per il suo impegno contro la mafia

Il taglio del nastro della nuova palestra a Priolo

Inaugurata ieri mattina la nuova palestra del plesso “Orazio Di Mauro”, realizzata dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni. A tagliare il nastro il primo cittadino di Priolo Gargallo insieme al Giudice del Tribunale di Catania Marisa Acagnino.

Il nuovo impianto sportivo, moderno e funzionale, è stato intitolato al “Giudice ragazzino” Rosario Livatino, ucciso per il suo impegno contro la mafia e primo Magistrato beato nella storia della Chiesa cattolica. Presenti autorità civili e militari.


