Priolo Gargallo, inaugurata la nuova piscina comunale

Grande partecipazione ieri pomeriggio all’inaugurazione della piscina comunale di Priolo Gargallo, che ha aperto ufficialmente le porte alla cittadinanza con una vera e propria festa dello sport. Presenti autorità, società sportive, atleti di livello nazionale e internazionale e i vertici della Federazione Italiana Nuoto.

La gestione dell’impianto, affidata per i prossimi tre anni al sodalizio formato dal Circolo Canottieri Ortigia 1928 e dalla Nuoto Catania S.S.D., punta a trasformare Priolo in un importante polo sportivo di riferimento per l’intero territorio.

“Il nostro auspicio – ha dichiarato Giuseppe Marotta, Vice Presidente della Federazione Italiana Nuoto – è che dalla vasca di Priolo escano tanti futuri campioni. L’Ortigia e la Nuoto Catania sono realtà che competono ai massimi livelli del campionato italiano ed europeo. Abbiamo invitato le due società a coinvolgere attivamente i propri campioni e tesserati, affinché possano rappresentare un modello per i più giovani e trasmettere le loro metodologie di allenamento. Si lavorerà adesso alla riqualificazione della piscina scoperta semiolimpionica e, non appena sarà pronta, insieme a Sandro Campagna, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di pallanuoto, porteremo a Priolo un evento internazionale. Tra i campioni presenti oggi all’inaugurazione vi presento Stefano Tempesti, uno dei piu forti, se non il più forte portiere di pallanuoto del mondo, atleta che ha vinto diverse medaglie olimpiche, ripetutamente campione del mondo, ormai priolese d’adozione in quanto accompagna ogni giorno la figlia al pattinodromo di Priolo per gli allenamenti“.

“Questo è solo l’inizio di un grande percorso e di una preziosa sinergia tra Priolo, Siracusa e Catania – ha affermato Tempesti –. Essere riusciti a realizzare una struttura di questo livello, nonostante le difficoltà, è un risultato straordinario e per questo voglio dare grande merito al Sindaco e a questa Giunta. Io sono toscano, originario di Prato, e devo dire che a livello di impianti sportivi nel mio paese viviamo una situazione drammatica“.

“Abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo. Nonostante le difficoltà burocratiche e i numerosi atti vandalici subiti nel tempo – ha affermato il Sindaco Pippo Gianni – oggi possiamo finalmente restituire questa struttura alla comunità. I migliori custodi sarete voi cittadini. Ho chiesto che vengano dedicate specifiche fasce orarie agli studenti e alle persone con disabilità, che oggi vedo presenti in gran numero. Adesso siamo pronti a far partire l’appalto per la piscina scoperta semiolimpionica. Grazie alla FIN e all’ing. Marotta abbiamo ospitato a Priolo alcuni tecnici che ci hanno fornito preziose informazioni su come far diventare la piscina più estesa e profonda“.

L’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti, che ha costantemente seguito i lavori, ha sottolineato: “Oggi è una grande giornata. Riapriamo un impianto importante, dotato di servizi altrettanto importanti. Le società che lo gestiranno rappresentano una garanzia di professionalità e qualità per tutti gli utenti“.

“Stiamo investendo molto nello sport – ha detto il vicesindaco e assessore al ramo Alessandro Biamonte – e siamo felici che Priolo possa finalmente riappropriarsi di una struttura così importante per l’intera comunità, soprattutto per i nostri giovani“.

Ai complimenti e agli auguri rivolti ai futuri frequentatori dell’impianto si è unita anche l’assessore Federica Limeri.

Presenti alla cerimonia anche i presidenti del Circolo Canottieri Ortigia 1928 e della Nuoto Catania S.S.D., Roberta Marotta e Massimo Di Salvatore.

A conclusione dell’evento, il simbolico primo tuffo inaugurale è stato affidato a uno dei piccoli atleti presenti, tra gli applausi del pubblico.

Da settembre partiranno i seguenti corsi: Nuoto Baby, Scuola Nuoto, Acqua Fitness, Nuoto Libero, Corsi per Adulti e Persone con Disabilità, Aquagoal e Mini Pallanuoto. Gli utenti avranno inoltre a disposizione una piccola area fitness.

Gli orari saranno organizzati per rispondere alle esigenze di lavoratori, scuole, anziani e bambini. Particolare attenzione sarà riservata alle fasce più fragili della popolazione. Saranno inoltre promossi campi estivi e laboratori didattici anche nel periodo invernale.

“La piscina comunale di Priolo – conclude il Sindaco Pippo Gianni – torna così a essere un luogo di sport, inclusione, crescita e aggregazione sociale per tutta la comunità“.