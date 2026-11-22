Sport · scuola Ikigai

Un successo di partecipazione e, soprattutto, di valori. È questo il bilancio dell’evento di arti marziali organizzato dalla scuola Ikigai Karate, guidata dal Maestro Luca Cantore, in collaborazione con la palestra Underground.

La manifestazione, andata in scena al Polivalente Sportivo di Priolo Gargallo, ha trasformato per un giorno la struttura nel cuore pulsante del karate siciliano.Oltre 100 atleti hanno calcato i tatami, arrivando da tre province della Sicilia orientale (Siracusa, Catania e Ragusa). Una partecipazione massiccia che testimonia non solo la caratura tecnica dell’iniziativa, ma anche il lavoro di rete svolto sul territorio.La formula della giornata è andata ben oltre la semplice gara e anche sul fronte agonistico non è mancata l’intensità. I ragazzi si sono misurati in prove di alto livello, dimostrando impegno e preparazione tecnica. Ma il vero filo conduttore dell’intera manifestazione è stato un altro: l’amicizia. Il rispetto reciproco, il fair play e i sorrisi a bordo tatami l’hanno fatta da padrone, dimostrando ancora una volta come il karate del Maestro Cantore e dell’istruttore Fabio Palazzolo e della scuola Ikigai, miri prima di tutto a formare persone, oltre che atleti.Una giornata indimenticabile di sport sano, condivisione e crescita comunitaria, che segna un punto di riferimento importante per le arti marziali in tutta la regione.