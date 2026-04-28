Priolo Gargallo, navetta gratuita per il concerto di Clementino

In occasione della festa di San Giuseppe Operaio e del concerto del rapper Clementino, in programma sabato 2 maggio a San Focà, l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito per agevolare gli spostamenti di residenti e visitatori.

L’iniziativa, voluta dal sindaco Pippo Gianni e dal vicesindaco Alessandro Biamonte, mira a facilitare l’afflusso verso l’area dell’evento e a ridurre il traffico veicolare nella zona interessata dai festeggiamenti.

Il servizio sarà attivo a partire dalle ore 20:00 e proseguirà in modalità continuativa fino a mezzanotte, garantendo corse frequenti per tutta la durata della manifestazione.

Il tragitto stabilito per l’andata prevede diverse fermate strategiche sul territorio comunale:

dal Municipio di Priolo, il bus proseguirà lungo Via Fabrizi, Via Vespucci, Via dei Castel Lentini, Via della Pentapoli, Via Mostringiano e Via Salso, fino ad arrivare alla Chiesa di San Giuseppe Operaio, cuore della festa.

Per il ritorno è previsto lo stesso percorso in senso inverso.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e partecipanti a usufruire del servizio gratuito per raggiungere comodamente l’area dell’evento e partecipare in sicurezza alle celebrazioni e al concerto.