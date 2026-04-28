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Priolo Gargallo, navetta gratuita per il concerto di Clementino

Attivo un servizio bus per la festa di San Giuseppe Operaio

Attivo un servizio bus per la festa di San Giuseppe Operaio

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In occasione della festa di San Giuseppe Operaio e del concerto del rapper Clementino, in programma sabato 2 maggio a San Focà, l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito per agevolare gli spostamenti di residenti e visitatori.

L’iniziativa, voluta dal sindaco Pippo Gianni e dal vicesindaco Alessandro Biamonte, mira a facilitare l’afflusso verso l’area dell’evento e a ridurre il traffico veicolare nella zona interessata dai festeggiamenti.

Il servizio sarà attivo a partire dalle ore 20:00 e proseguirà in modalità continuativa fino a mezzanotte, garantendo corse frequenti per tutta la durata della manifestazione.

Il tragitto stabilito per l’andata prevede diverse fermate strategiche sul territorio comunale:
dal Municipio di Priolo, il bus proseguirà lungo Via Fabrizi, Via Vespucci, Via dei Castel Lentini, Via della Pentapoli, Via Mostringiano e Via Salso, fino ad arrivare alla Chiesa di San Giuseppe Operaio, cuore della festa.

Per il ritorno è previsto lo stesso percorso in senso inverso.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e partecipanti a usufruire del servizio gratuito per raggiungere comodamente l’area dell’evento e partecipare in sicurezza alle celebrazioni e al concerto.


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