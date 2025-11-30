Priolo Gargallo, nuove regole per la raccolta differenziata

Il Comune di Priolo Gargallo lancia una nuova fase della raccolta differenziata con l’obiettivo di aumentare la percentuale di rifiuti riciclati sul territorio. Il Sindaco Pippo Gianni e il Vice Sindaco Alessandro Biamonte hanno presentato ai cittadini i nuovi calendari di raccolta, aggiornati sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, suddivise tra FOOD e NO FOOD.

Tra le principali novità, la raccolta del secco non riciclabile sarà ridotta a un solo giorno a settimana. Per quanto riguarda pannolini e pannoloni, il servizio sarà attivabile direttamente presso l’Eco-Sportello di Viale Annunziata 18/F o presso l’Ufficio Ecologia del Comune.

La raccolta differenziata sarà inoltre riorganizzata con un nuovo calendario: la plastica sarà raccolta ogni martedì, mentre la carta ogni giovedì.

Per accompagnare le modifiche, il Comune ha avviato una campagna informativa con brochure, cartellonistica e altri strumenti per spiegare ai cittadini le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

Non mancheranno i controlli: le verifiche sulle utenze commerciali e sul settore food saranno intensificate, con l’applicazione di sanzioni per chi non rispetta le nuove norme.

“Queste misure – spiegano Sindaco e Vice Sindaco – mirano a rendere più efficiente la raccolta differenziata e a sensibilizzare tutta la comunità sull’importanza del riciclo”.