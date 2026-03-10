Priolo Gargallo, porto abusivo e possesso illegale di armi: quattro persone in manette

Ieri mattina, a Priolo Gargallo, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Siracusa e della stazione di Priolo Gargallo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sostituzione della misura dell’obbligo di dimora con la misura degli arresti domiciliari a carico di quattro persone, emessa dal Tribunale di Catania su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa.

I quattro uomini, tutti ventenni con precedenti di polizia, a luglio 2025, erano stati arrestati dai Carabinieri della compagnia di Siracusa per porto, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, infatti, erano state rinvenuti e sequestrati: un fucile a canne mozze cal.12 con matricola abrasa, una pistola semiautomatica cal.9, una pistola originariamente a salve modificata per essere offensiva, una pistola a tamburo con matricola abrasa e una penna-pistola, tutte con relativo munizionamento.