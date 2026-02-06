Priolo Gargallo, presentato il nuovo libro di Giona Tuccitto

Si susseguono gli appuntamenti culturali alla biblioteca comunale di Priolo Gargallo. Ieri sera è toccato al genere fantasy; protagonista il libro scritto da Giona Tuccitto dal titolo “Erbe e Raggi di Luna – La figlia della Luna”.
“Proseguono – ha aggiunto il Sindaco Pippo Gianni – le iniziative culturali rivolte alla comunità. Iniziative che hanno riscosso un apprezzamento sentito e ampio da parte di numerosi cittadini. La nostra biblioteca continuerà ad essere uno spazio vivo, dinamico e partecipato, uno spazio in cui si incrociano voci, idee, sensibilità differenti, in un dialogo costante“.
Il libro di Giona Tuccitto è stato presentato da Carmelo Susinni, consulente ed esperto del sindaco.
