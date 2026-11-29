Cultura · Teatro Comunale

L’attrice Anna Mazzamauro, la famosa signorina Silvani del film Fantozzi, sarà protagonista al teatro comunale di Priolo dello spettacolo “Brava Bravissima…anche meno”. L’appuntamento, voluto dal Sindaco Pippo Gianni e dall’Amministrazione comunale, e’ in programma stasera, domenica 29 novembre, alle 19.

In scena con Anna Mazzamauro il noto attore Paolo Bonanni e al pianoforte Sasa’ Calabrese.

“Brava Bravissima ” è una commedia con canzoni, uno spettacolo di intrattenimento fra teatro, canto, musica e avanspettacolo.

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“Due parole – racconta Anna Mazzamauro – che ogni attrice vorrebbe vicino al proprio nome, ma se a queste, aggiungiamo “anche meno” allora subentra, gioca e vince l’autoironia che mi permette ogni sera sul palcoscenico di sentirmi giovanissima, bellissima (anche meno) e bravissima (in gran segreto, anche di più). Ciò si compie grazie al pubblico, nel sogno caldo e ospitale di una platea che mi accompagna in un viaggio di umorismo e divertimento senza tempo. “Specchio specchio delle mie brame”! se il pubblico sorride, sono bellissima (anche meno), ma se ride sono bravissima (anche di più). A farmi compagnia in questo viaggio ci sarà: un’attrice (che sarei io, forse), un primo musicista-attore, un secondo musicistaattore, una sarta-attrice e cantante, un tecnico-attore, tutti sul palcoscenico e inclusi nella trama di uno spettacolo in prova, dove la protagonista (mi sono almeno riservata questo ruolo!) affronta i temi più disparati alternando battibecchi e creature divertenti, a serie allusioni e presenze. Dopo aver ucciso la Signorina Silvani per non sentirne più parlare, massacrando di vecchiaia il suo ritratto, ho abbandonato il narcisistico modo deil’artista solitaria, scoprendo che la vera giovinezza si raggiunge in un determinato momento nella coralità della parola e del canto. Dal momento in cui il pubblico varcherà la soglia del teatro, sarà accompagnato dalla festosità delle note che apriranno il sipario alla commedia. E poi vi abbracceremo di canti, di suoni, di parole; scenderemo dal palcoscenico per costringervi a dimenticare quello che vi affanna. E sarà il momento dell’avanspettacolo dopo che la grande cicciona, piena di cellulite, conquisterà il diritto ad interpretare un sensuale, adiposo, esilarante strip-tease, E poi, e poi, e poi… ma non vorrete mica che vi sveli tutti i segreti di quello che orgogliosamente posso chiamare non il “mio” ma il “nostro” spettacolo?“.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.