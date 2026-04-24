Priolo Gargallo, raccolta differenziata al 67,51%: risultati positivi e controlli in aumento

A Priolo Gargallo prosegue il trend positivo nella gestione dei rifiuti urbani. Anche nel mese di marzo, il Comune ha registrato un’ottima performance nella raccolta differenziata, raggiungendo la percentuale del 67,51%.

Un risultato significativo che conferma il percorso virtuoso intrapreso dalla comunità e dall’amministrazione comunale, sempre più orientata verso politiche ambientali sostenibili e una gestione responsabile dei rifiuti.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pippo Gianni e dal vicesindaco Alessandro Biamonte, che hanno sottolineato come il risultato sia il frutto dell’impegno quotidiano dei cittadini. «È un traguardo importante – hanno dichiarato – che premia la crescente sensibilità della comunità verso il rispetto dell’ambiente. A tutti i cittadini va il nostro ringraziamento per la collaborazione e l’attenzione dimostrata».

L’amministrazione comunale ha inoltre ribadito l’intenzione di proseguire con determinazione le attività di controllo sul territorio, fondamentali per garantire il rispetto delle regole e il corretto conferimento dei rifiuti. Un’azione che si affianca alle campagne di sensibilizzazione e alle iniziative volte a migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata.

L’obiettivo dichiarato resta quello di consolidare e superare i risultati raggiunti, rafforzando il senso di responsabilità collettiva. «Solo attraverso l’impegno condiviso – evidenziano dal Comune – sarà possibile ottenere ulteriori miglioramenti e rendere la città sempre più sostenibile».

Il dato del 67,51% rappresenta dunque non solo un traguardo statistico, ma anche un segnale concreto di crescita civica e attenzione ambientale da parte dell’intera comunità di Priolo Gargallo.