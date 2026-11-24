Attualità · PRIOLO GARGALLO

Raccolta differenziata dei rifiuti: intensificate le attività di controllo del territorio a Priolo Gargallo, con particolare attenzione al corretto conferimento dei rifiuti e al rispetto delle modalità, dei giorni e degli orari previsti per la raccolta differenziata.

L’invito dell’Amministrazione comunale è rivolto ai commercianti e a tutti i cittadini: ciascuno è chiamato a fare la propria parte, sia nelle abitazioni private sia nei condomini, evitando comportamenti scorretti che compromettono il decoro urbano e la vivibilità dei quartieri.

Si ricorda che non è consentito: conferire i rifiuti in maniera non corretta; abbandonare sacchetti fuori dagli appositi contenitori; non rispettare i giorni e gli orari di esposizione e utilizzare impropriamente le aree destinate al conferimento dei rifiuti.

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I controlli sul territorio saranno intensificati e le violazioni accertate saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

“È arrivato il momento di voltare pagina – dichiarano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte -. Stiamo riprendendo il controllo del territorio e non intendiamo fare passi indietro sul rispetto delle regole e sulla tutela del decoro urbano. La pulizia della città non è soltanto compito degli operatori, ma una responsabilità che appartiene a ciascuno di noi. Collaborazione, rispetto e senso civico: da qui passa il cambiamento“.