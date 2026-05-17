Priolo Gargallo raccontata attraverso le immagini del passato

La storia di Priolo, raccontata attraverso le immagini del passato. Inaugurata ieri mattina la mostra fotografica allestita presso la Casa della Cultura, accanto al Palazzo Comunale.

A tagliare il nastro il Sindaco Pippo Gianni e il Marchese Tommaso Gargallo di Castel Lentini, alla presenza di tanti cittadini.

È stato esposto un primo gruppo di foto dedicate alle squadre di calcio dagli anni 70’ ad oggi. Successivamente, saranno esposti altri gruppi di foto, per rivivere luoghi, persone, tradizioni, vicende della città.

Nel corso della mattinata sono state consegnate diverse pergamene. Alla memoria di Franco Salvo, per aver dedicato la propria vita al calcio e ai giovani di Priolo, in particolare di San Focà, trasmettendo con passione valori di sport, impegno e rispetto alle nuove generazioni.

A Salvatore “Turuzzo” Arena, che negli anno ’50 fu il primo portiere a giocare nel “Gargallo”, la locale squadra di calcio. Pergamene anche all’Olimpique Priolo e all’FC Priolo Gargallo per la storica promozione nel campionato di Eccellenza.

“Ringrazio tutti i cittadini – ha detto il Sindaco Pippo Gianni – che hanno donato le foto, aiutandoci a recuperare, a riconoscere e a conservare il nostro passato, la nostra storia“.

Il Sindaco Gianni ha poi ringraziato Lillo Calabrese per l’impegno profuso nella raccolta delle foto, donandogli il crest del Comune di Priolo Gargallo.

Il Marchese Tommaso Gargallo di Castel Lentini ha elogiato l’iniziativa dell’Amministrazione comunale e il lavoro svolto per l’allestimento della mostra, che potrà essere visitata ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 19:00.

L’iniziativa, voluta dal Sindaco Pippo Gianni, nasce dalla sinergia tra assessorato alla Cultura e Proloco di Priolo Gargallo.

“Questa mostra – ha affermato Paola Gervasi, presidente della ProLoco – non nasce dal desiderio di scattare qualche foto, ma dal bisogno di raccontare la storia ed il cambiamento del nostro paese. Vedere queste foto appese dopo mesi di lavoro è un’emozione, ringrazio tutti per aver reso possibile questo spazio e spero che queste foto possano suscitare emozioni, un ricordo. Ci saranno altri temi fotografici, famiglie, mestieri, classi. Abbiamo anche chiesto al Marchese Gargallo di farci avere delle foto della sua famiglia da esporre“.

Il progetto si concluderà nel mese di ottobre. Durante i festeggiamenti dell’Angelo Custode, tutte le foto, le vicissitudini del passato di Priolo raccontate dai cittadini, verranno raccolte in un libro.

“Un affettuoso ringraziamento – ha concluso il Sindaco Gianni – a coloro che hanno collaborato, Lillo Calabrese che ha fornito e curato l’esposizione assieme a Paola Gervasi, Mariella Ricca, Sergio Rossi, Alessia Gervasi e i consulenti Francesco Garufi, Carmelo Susinni e Giovanni Parisi“.