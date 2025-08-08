Priolo Gargallo, ricerche in corso per Pietro Gradini: appello del sindaco ai proprietari di terreni

È ancora senza esito la ricerca di Pietro Gradini, l’uomo scomparso due giorni fa dopo essere uscito dalla propria abitazione intorno alle 19:30, senza fare più ritorno. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che hanno da subito attivato le autorità e fatto appello alla cittadinanza.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ultima localizzazione del cellulare dell’uomo risulterebbe nell’area P.I.P. di San Focà alto, dove da ore si concentrano le operazioni di ricerca coordinate dalle forze dell’ordine e dai volontari.





Come concordato con il Responsabile delle Operazioni di ricerca, il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, invita tutti i cittadini e i proprietari di terreni nel territorio comunale di Priolo Gargallo a verificare i propri fondi e segnalare eventuali anomalie o elementi sospetti che possano risultare utili alle ricerche.

Ogni piccolo dettaglio potrebbe essere determinante per ritrovare Pietro Gradini, la cui scomparsa sta generando grande apprensione nella comunità.

Al momento della scomparsa, l’uomo indossava una camicia chiara a righe, dei pantaloni lunghi e un cappellino scuro

Chiunque abbia informazioni utili può rivolgersi alle forze dell’ordine o contattare direttamente i familiari.