Priolo Gargallo ricorda i caduti di Nassiriya.

Attualità · memoria

Si è svolta oggi la cerimonia di commemorazione, organizzata dal Comune di Priolo Gargallo e dall’Associazione Culturale Lamba Doria.

Un mazzo di fiori tricolore, in ricordo della strage, è stato deposto dinanzi al monumento eretto in onore dei Caduti.

“Un pensiero va a chi ci ha protetto in passato e a chi lo fa ancora oggi, in ambito nazionale e internazionale”, ha dichiarato il referente del gruppo di Priolo Gargallo della Lamba Doria, Rosario Pulvirenti.

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“E aggiungo a chi oggi in futuro continuerà a proteggere noi e le nostre famiglie va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza”, ha aggiunto il sindaco, on. dott. Pippo Gianni.

Presenti le autorita’ civili e militari.

Nell’attentato del 12 novembre 2003, quando un camion cisterna carico di esplosivo venne lanciato contro l’ingresso della base italiana dei Carabinieri, provocando lo scoppio del deposito munizioni, persero la vita 28 persone, tra cui 19 nostri connazionali: 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito, un cooperante internazionale e un regista.

Altissimo fu il tributo di sangue pagato dalla provincia di Siracusa e dalla Sicilia, che vide il sacrificio di sette suoi figli.