Priolo Gargallo, ritrovato Pietro Gradini: l’anziano sta bene

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Pietro Gradini, l’uomo scomparso due giorni fa dopo essersi allontanato dalla propria abitazione a Priolo Gargallo. L’anziano è stato ritrovato in buone condizioni di salute.

Le ricerche erano partite dall’area P.I.P. di San Focà alto, ultima localizzazione del cellulare dell’uomo, e hanno visto impegnati i Carabinieri, le squadre dei Vigili del Fuoco di Priolo e i volontari di Sortino, l’Unità di Comando Locale dislocata presso la sede della Protezione Civile di Priolo con personale specializzato in topografia applicata al soccorso, l’elicottero “Drago” dell’elinucleo di Catania, due unità cinofile e diverse squadre della Protezione Civile.


Priolo Gargallo, ricerche in corso per Pietro Gradini: appello del sindaco ai proprietari di terreni

Scomparso da due giorni

 


