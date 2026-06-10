Priolo Gargallo, sabato si inaugura la piscina coperta del Polivalente

Sabato 13 giugno, alle 18, sarà ufficialmente inaugurata la piscina coperta di Priolo, al Centro Polivalente di via del Fico. Questa mattina, al Palazzo Comunale di Priolo, si è tenuta una riunione operativa per definire gli ultimi dettagli, alla presenza di: Sandro Campagna, Campione Mondiale e CT della Nazionale Italiana maschile di pallanuoto “SetteBello”, Giuseppe Marotta, Vice Presidente FIN – Federazione Italiana Nuoto e Roberta Marotta, Presidente del Circolo Canottieri Ortigia.

Per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte e l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti. L’inaugurazione di sabato sarà una grande festa, con autorità, società sportive, giocatori di pallanuoto di livello nazionale e internazionale, importanti esponenti della Federazione Italiana Nuoto.

Questi i corsi in partenza da settembre 2026: Nuoto baby; Scuola nuoto; Acqua fitness; Nuoto libero; Corsi per adulti e disabili; Aquagoal e mini pallanuoto. Gli utenti avranno anche a disposizione una piccola area fitness.

Saranno ottimizzati gli orari per coprire le fasce d’interesse di lavoratori, scuole, anziani e bambini. Particolare attenzione sarà dedicata alle fasce più fragili. Saranno organizzati campi estivi e laboratori didattici anche nel periodo invernale. La gestione della piscina è stata affidata per 3 anni alla A.S.D. Circolo Canottieri Ortigia 1928, Presidente Roberta Marotta, e alla Nuoto Catania S.S.D., Presidente Massimo Di Salvatore.

“Ho fortemente voluto, d’intesa con i gestori, che una fascia oraria fosse dedicata ai disabili e un’altra alle scuole. Stiamo lavorando anche alla riapertura della piscina scoperta da 33 metri. Grazie alla collaborazione con Sandro Campagna e la FIN – fa sapere il Sindaco Pippo Gianni – organizzeremo eventi importanti come un quadrangolare internazionale.”

“Finalmente Priolo torna a disporre di una struttura importante, che offrirà nuove opportunità ai nostri giovani e a tutti i cittadini che desiderano praticare il nuoto e le attività sportive in acqua. Come Vice Sindaco e Assessore allo Sport – afferma Alessandro Biamonte – esprimo grande soddisfazione per questo risultato, che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della nostra comunità. Continuiamo con determinazione il nostro impegno per rendere Priolo una vera città dello sport, investendo in impianti, servizi e opportunità capaci di promuovere il benessere, l’inclusione e la partecipazione di tutte le fasce d’età. Questa struttura sarà un punto di riferimento per lo sport e per l’aggregazione sociale, a beneficio dell’intera cittadinanza“.

“Dopo tante difficoltà, lungaggini burocratiche e atti vandalici – sottolinea Tonino Margagliotti, Assessore ai Lavori Pubblici – sabato apriamo ufficialmente la piscina. È stato un percorso complesso, ma ora Priolo potrà vantare un impianto che avrà una gestione di altissimo profilo e darà lustro alla nostra città, a beneficio di tanti ragazzi e di tutta la comunità.”