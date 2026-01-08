Priolo Gargallo, scomparso un uomo di 62 anni

È stata segnalata la scomparsa di Francesco Cavallaro, 62 anni. A lanciare l’appello urgente, attraverso i propri canali social, è stato il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, che ha invitato la cittadinanza alla massima collaborazione.

Al momento della scomparsa, l’uomo indossava pantaloni di jeans, un maglioncino scuro e un giubbotto o smanicato blu scuro. Non si hanno, al momento, ulteriori elementi utili a ricostruire gli ultimi spostamenti.

Le autorità competenti hanno attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Le operazioni sono in corso e vedono impegnate le forze dell’ordine, i volontari della Protezione Civile e le strutture comunali.

Chiunque fosse in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il Comando di Polizia Municipale: 0931 779209, la Sala Operativa di Protezione Civile: 0931 779200 o il Numero Unico di Emergenza: 112

L’Amministrazione comunale ha rivolto un appello alla responsabilità dei cittadini, chiedendo di segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti, di evitare la diffusione di notizie non verificate e di rispettare le aree interessate dalle operazioni di ricerca.

Il Comune di Priolo Gargallo si è detto vicino alla famiglia del 62enne in questo momento di forte apprensione, con l’auspicio condiviso di un rapido e positivo ritrovamento. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.