Ultime news

1 minuto di lettura
Indossava jeans e giubbotto blu scuro

Priolo Gargallo, scomparso un uomo di 62 anni

Attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Il sindaco lancia un appello urgente alla collaborazione

Francesco Cavallaro

Attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Il sindaco lancia un appello urgente alla collaborazione

1 minuto di lettura

È stata segnalata la scomparsa di Francesco Cavallaro, 62 anni. A lanciare l’appello urgente, attraverso i propri canali social, è stato il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, che ha invitato la cittadinanza alla massima collaborazione.

Al momento della scomparsa, l’uomo indossava pantaloni di jeans, un maglioncino scuro e un giubbotto o smanicato blu scuro. Non si hanno, al momento, ulteriori elementi utili a ricostruire gli ultimi spostamenti.

Le autorità competenti hanno attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Le operazioni sono in corso e vedono impegnate le forze dell’ordine, i volontari della Protezione Civile e le strutture comunali.

Chiunque fosse in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il Comando di Polizia Municipale: 0931 779209, la Sala Operativa di Protezione Civile: 0931 779200 o il Numero Unico di Emergenza: 112

L’Amministrazione comunale ha rivolto un appello alla responsabilità dei cittadini, chiedendo di segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti, di evitare la diffusione di notizie non verificate e di rispettare le aree interessate dalle operazioni di ricerca.

Il Comune di Priolo Gargallo si è detto vicino alla famiglia del 62enne in questo momento di forte apprensione, con l’auspicio condiviso di un rapido e positivo ritrovamento. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi