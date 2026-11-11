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Cronaca ORDINE PUBBLICO

Priolo Gargallo, sospeso 15 giorni circolo “culturale” ritrovo di soggetti pericolosi

di Giulio Perotti ·
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Chiusura attività Polizia di Stato

Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Priolo Gargallo hanno notificato al presidente di un circolo “culturale” un decreto di sospensione dell’attività per un periodo di 15 giorni, secondo la normativa del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

L’associazione in questione è da tempo attenzionata dagli agenti della Polizia perché ritrovo abituale di soggetti noti alle forze dell’ordine e socialmente pericolose e in grado di creare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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