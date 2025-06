Priolo Gargallo: spiaggia pubblica completamente accessibile, modello di inclusione in Sicilia

L’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti APS” ha conferito una targa di ringraziamento al Sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, per la sua spiccata sensibilità e per l’impegno profuso nell’allestimento della spiaggia pubblica accessibile a tutti.

Questa eccellente iniziativa è stata resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra il Comune di Priolo Gargallo con la cooperativa sociale L’Integrazione, rappresentata da Veronica Veronica Calamò ed il suo team. La Cooperativa, con la sua esperienza nel campo dell’accessibilità nella regione Puglia ha garantito che il lido di Priolo Gargallo fosse dotato di tutte le strutture e i servizi necessari per accogliere persone con diverse abilità, trasformandolo in un modello di inclusione.

Questa “buona pratica” si inserisce perfettamente nel progetto “Sicilia Mare per Tutti 2025”, un’iniziativa che dal 2014 l’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti “ porta avanti con dedizione, censendo le spiagge accessibili per le persone con esigenze di accessibilità dell’isola e sensibilizzando costantemente le amministrazioni locali e i i privati sull’importanza di garantire il diritto al mare per ogni cittadino.

L’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti” desidera esprimere la propria profonda gratitudine al Comune di Priolo Gargallo e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo importante traguardo. L’apertura di spiagge pienamente accessibili è un passo fondamentale per promuovere un turismo più equo e inclusivo in Sicilia. L’iniziativa ha reso completamente accessibile la spiaggia pubblica di Priolo Gargallo, trasformandolo in un modello di inclusività per l’intera Sicilia.

Il progetto è frutto di una preziosa collaborazione con L’Integrazione, Cooperativa Sociale, con sede a Lecce e attiva dal 2009 nella promozione di un modello sociale equo e accessibile in tutta la Puglia. La cooperativa si è occupata dell’allestimento della spiaggia di Priolo Gargallo attraverso il suo rinomato marchio di qualità ABILBEACH.

AbilBeach ha trasformato il lido in un’esperienza balneare senza barriere, dotandolo di personale qualificato e attrezzature all’avanguardia. La spiaggia è ora fornita di ombrelloni e lettini comfort, sedie mare “regista”, sedie Job, un sollevatore, spogliatoi accessibili, sedie “Hippocampe” e persino una canoa trasparente per un’esperienza unica in mare aperto. Il servizio include inoltre assistenza qualificata da operatori socio-sanitari (OSS) ed educatori, garantendo una balneazione sicura e senza impedimenti per tutti.

L’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, che dal 2014 si impegna a censire le spiagge accessibili siciliane e a sensibilizzare le amministrazioni locali, loda questa iniziativa virtuosa. La spiaggia di Priolo Gargallo rappresenta un esempio concreto di inclusione, con passerelle, sedie a sdraio rialzate, doccette e servizi di assistenza alla balneazione. Sono disponibili anche canoe e da quest‘anno c’e anche la possibilità di fare surf accessibile, oltre a parcheggi riservati alle persone con disabilità.

“Siamo fieri di riconoscere l’impegno del Comune di Priolo Gargallo e del suo team,” ha dichiarato un rappresentante dell’Associazione Sicilia Turismo per Tutti. “Questo progetto è un faro per il turismo inclusivo in Sicilia e dimostra come la sinergia tra amministrazioni e realtà del terzo settore possa creare un impatto positivo e duraturo per la nostra comunità.“