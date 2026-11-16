Priolo Gargallo, ultima tappa di Bella Vita: al Teatro Sociale sabato 21 novembre

Cultura · PRIOLO GARGALLO

Si conclude a Priolo Gargallo il viaggio teatrale di “Bella Vita”, la commedia brillante in due atti scritta e diretta da Salvatore Curtò, che dopo aver attraversato numerose località della Sicilia e aver portato la propria storia anche oltre i confini regionali, si prepara a incontrare il pubblico per l’ultima tappa del suo tour. L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre, alle ore 19, presso il Teatro Sociale di Priolo Gargallo.

Un percorso artistico che ha accompagnato lo spettacolo in un itinerario di incontri e rappresentazioni, consolidandone la presenza ben oltre il contesto territoriale di origine. La tappa conclusiva rappresenta così un nuovo momento di condivisione con il pubblico, ma anche l’occasione per ripercorrere il cammino di un’opera che ha scelto di coniugare intrattenimento e sensibilizzazione sociale.

Al centro della vicenda ci sono Gianni e Totò, due personaggi differenti per carattere, esperienze e visione della vita, le cui strade si incrociano dando vita a una serie di situazioni paradossali, equivoci e dialoghi brillanti. Una trama che alterna momenti di comicità a passaggi più intensi, accompagnando il pubblico in una riflessione sul valore dell’amicizia, della solidarietà e della possibilità di riscatto.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La dimensione dell’intrattenimento si intreccia con temi che superano i confini della vicenda teatrale. Nel racconto trovano spazio la lotta alla mafia, la cultura della legalità e la scelta di dedicare la propria vita al servizio dello Stato. Particolare attenzione viene riservata anche alla donazione degli organi, presentata come un gesto di straordinaria generosità, capace di trasformare il dolore in una concreta possibilità di salvezza per altre persone.

Sul palco, accanto allo stesso autore e regista Salvatore Curtò, saliranno Orazio Arena, Carla Andaloro, Lillo Cammaroto, Nino Catanese e Jacopo Tori. Un gruppo di interpreti chiamato a dare corpo a una storia che fa della contrapposizione tra leggerezza e profondità uno dei suoi elementi caratterizzanti.

“Bella Vita” si inserisce nel percorso artistico di Salvatore Curtò, orientato a un teatro che non si esaurisce nella dimensione dello spettacolo, ma utilizza la narrazione e il coinvolgimento emotivo per affrontare argomenti di interesse collettivo. Un progetto che ha trovato ulteriore sviluppo anche nella pubblicazione del libro dedicato all’opera e che ha già ottenuto riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale.

La conclusione del tour a Priolo Gargallo assume quindi un significato particolare: dopo un itinerario che ha portato lo spettacolo a confrontarsi con pubblici e realtà differenti, il Teatro Sociale diventa il palcoscenico dell’ultimo appuntamento di questo viaggio, suggellando un percorso che ha saputo superare i confini della Sicilia.

La rappresentazione è resa possibile grazie alla collaborazione e alla sensibilità dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni e dal vicesindaco Alessandro Biamonte, con il supporto della responsabile del Settore Secondo, Maria Concetta Bisognano.

L’appuntamento è per sabato 21 novembre, alle ore 19, presso il Teatro Sociale di Priolo Gargallo. Un’ultima occasione per assistere a una commedia che, attraverso il sorriso e l’emozione, invita a riflettere sul valore della vita, della legalità e della solidarietà.

Perché, al di là delle risate, il messaggio di “Bella Vita” resta affidato alla forza dei legami umani e alla possibilità di trasformare anche le esperienze più difficili in nuove opportunità.