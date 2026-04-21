Priolo Gargallo, via allo “sportello ascolto”, servizio gratuito di supporto psicologico per tutti i cittadini

Aprirà oggi pomeriggio a Priolo lo sportello ascolto, un servizio di supporto psicologico rivolto a tutti i cittadini.

Ogni martedì e giovedì, a partire da oggi 21 aprile e fino alla fine di maggio, dalle 15:30 alle 17:30, i cittadini potranno recarsi alla biblioteca comunale del Centro Polivalente, dove saranno a disposizione due psicologhe altamente qualificate che offriranno il loro supporto per affrontare qualsiasi tipo di disagio, fragilità e difficoltà relazionale o lavorativa, ansia, attacchi di panico, stress. Un servizio completamente gratuito e accessibile a tutti, rivolto al benessere dei cittadini e dell’intera comunità.

Un progetto fortemente voluto dal sindaco Pippo Gianni e dall’assessore Maria Grazia Pulvirenti, nato per rispondere alle esigenze emergenti dei nostri cittadini, come strumento di prevenzione e promozione del benessere psicologico, con l’obiettivo di intercettare il disagio, in alcuni casi prima che diventi più grave.

“Lo spazio d’ascolto – afferma il sindaco Gianni – nasce dalla grande attenzione che l’amministrazione comunale dedica all’inclusione e al benessere dei cittadini e si inserisce in un più ampio impegno per una migliore qualità della vita. Lo Sportello Ascolto è già attivo nelle scuole, a sostegno del benessere di studenti, personale docente e ATA, per la prevenzione del disagio, dipendenze, dispersione scolastica, bullismo, a supporto del percorso di crescita dei più giovani. Una risposta reale, concreta e di grande valore per tutta la nostra comunità, per non sentirsi soli, perché chiedere aiuto è il primo passo per stare meglio“.