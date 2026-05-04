Priolo, gattino salvato da Vigili del Fuoco e Polizia Municipale: gara di solidarietà per adottarlo

Gattino salvato a Priolo in cerca di casa.

“Questa mattina – raccontano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Randagismo Federica Limeri – la nostra comunità ha assistito a un piccolo grande miracolo di solidarietà. Un bellissimo gattino, che si trovava in una situazione di pericolo, è stato tratto in salvo grazie a un intervento tempestivo e coordinato. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al Corpo dei Vigili del Fuoco, per la consueta professionalità e l’umanità dimostrata nelle operazioni di recupero, e alla Polizia Municipale, per il supporto logistico e la disponibilità fondamentale durante l’intervento. Il gattino, che fortunatamente è in buone condizioni e pieno di vita, si trova attualmente ospite presso il Comando di Polizia Municipale. È un cucciolo che cerca ora il calore di una vera famiglia. Chiunque fosse interessato a dargli una casa e tutto l’amore che merita può mettersi in contatto con noi”.